Система порятунку екіпажів підводних човнів НАТО (NSRS) не допоможе в операції порятунку туристів з батискафа "Титан" туроператора OceanGate Expeditions, якщо він лежить на дні, повідомили у Міноборони Великої Британії, пише Sky News. Апарат з людьми зник 19 червня у районі Атлантичного океану над полем уламків "Титаніка".

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Міжнародні пошукові роботи під керівництвом Берегової охорони США та за участю літаків Пентагону ведуться за 600 км від найближчого суходолу (східна сторона канадського острова Ньюфаундленд).

Навіть якщо вдасться знайти на дні глибоководний апарат, NSRS застосувати для його підйому не вийде, оскільки "глибини там значно перевищують" ті, на яких ця система може працювати безпечно, вказали британські військові.

Батискаф NSRS, призначений для порятунку екіпажів підводних човнів, що зазнають лиха, може працювати на глибині до 610 м, а дистанційно керований апарат з нього може занурюватися на глибину до 1000 м.

Однак у місці аварії "Титаніка" глибина – близько 3800 метрів.

OceanGate рекламує "Титан" як батискаф, здатний занурюватися без колапсу на глибину до 4000 м і "забезпечує доступ майже до 50% світового океану".

Фахівці-підводники МО Британії "продовжують стежити" за ситуацією зі зниклим батискафом і "готові запропонувати свій досвід та рекомендації в міру потреби".

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Контрадмірал Джон Могер із Берегової охорони США сказав, пише New York Times, що рятувальники "найліпшим чином використовують кожен момент" з тих ~90 годин наявності кисню для дихання, які залишаються у туристів на борту батискафа.

Зону пошуків патрулюють два літаки C-130. Ще один літак, як очікується, долучиться до пошуків пізніше 20 червня зі складу Нацгвардії Нью-Йорка. Канада також спрямувала С-130 та P-8 для пошуку підводних човнів.

Могер уточнив, що на поверхні вони мають комерційного оператора, і зараз вводять в дію "додаткові наземні активи", які дадуть деяку можливість "підповерхневого" пошуку.

Раніше 20 червня Могер визнав, що Берегова охорона не має належного обладнання для проведення "всебічного гідроакустичного дослідження дна", і тому в повітря піднято літаки.

Пізніше рятувальники розкидали у зоні пошуків гідроакустичні буї на поверхні, щоб спробувати визначити локацію підводного апарату.

ДОВІДКА. "Титанік" – британський трансатлантичний пароплав, який на момент введення в експлуатацію був найбільшим судном у світі. У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року під час першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка зазнав катастрофи в північній Атлантиці, зіткнувшись з айсбергом. Лайнер потонув за кілька годин. Трагедія забрала щонайменше 1496 життів, вижили 704. Можна подивитися, . "Титанік" – британський трансатлантичний пароплав, який на момент введення в експлуатацію був найбільшим судном у світі. У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року під час першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка зазнав катастрофи в північній Атлантиці, зіткнувшись з айсбергом. Лайнер потонув за кілька годин. Трагедія забрала щонайменше 1496 життів, вижили 704. Можна подивитися, де саме він затонув

За словами колишнього пасажира "Титана" Девіда Пога, підводний апарат замкнений болтами зовні, і ті, хто перебуває на борту, не зможуть вибратися, якщо їх не звільнить зовнішня команда: "Немає ніякого способу врятуватися, навіть якщо ви підніметеся на поверхню самостійно".

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