Батискаф з туристами зник на шляху до Титаніка: який це апарат, хто на борту, інші деталі

Підводний апарат туроператора OceanGate Expeditions, на якому туристам показували уламки Титаніка, досі не знайдено. Проте вже відомі технічні характеристики плавзасобу, встановлено осіб, які перебували на борту, та інші деталі. CNN слідкує за подією.

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Підводний апарат під назвою Титан почав свій двогодинний спуск до місця затонулого лайнера у неділю вранці (за Вашингтоном).

За словами офіційних осіб, він втратив зв’язок із кораблем підтримки Полярний принц через 1 годину 45 хвилин після спуску.

Представники берегової охорони підрахували, що в понеділок вдень підводний апарат мав "десь від 70 до повних 96 годин" кисню.

Що відомо про апарат

Титан важить 10432 кг. Він виготовлений з вуглецевого волокна та титану. Приблизно шестиметрове судно підтримує життя до 96 годин. Він мав спуститися на глибину близько 3800 метрів приблизно за 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада, де лежать уламки Титаніка.

В якості функції безпеки підводний апарат використовує "запатентовану систему моніторингу стану корпусу (RTM) у реальному часі", яка аналізує тиск на судно та цілісність конструкції. Будь-які виявлені проблеми мають призвести до "раннього попередження" пілота, аби залишилось достатньо часу для безпечного повернення на поверхню.

На відміну від підводного човна, підводний апарат має обмежений запас потужності, тому йому потрібен базовий корабель, який може спустити його на воду та підняти.

Оскільки під водою немає GPS, апарат керується лише текстовими повідомленнями з надводного корабля.

Судно розраховане лише на п’ятьох людей. Всередині немає сидінь, пасажири сидять на підлозі, схрестивши ноги. Операції на судні виконуються за допомогою портативного контролера, який схожий на ігрову консоль.

На борту є лише один невеликий туалет за шторкою. Пасажирам рекомендують обмежити свій раціон до та під час занурення, щоб зменшити ймовірність його використання.

Що відомо про пасажирів

За даними CNN на підводному апараті знаходяться:

Хеміш Хардінг. Британський бізнесмен і авантюрист, який живе в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він володіє компанією Action Aviation, яка купує та продає літаки. Хардінг був пасажиром космічного польоту компанії Blue Origin у червні 2022 року.

Поль-Анрі Наржеоле. Канадський дайвер, який займався підводними дослідженнями. Нарджоле очолював кілька експедицій на Титанік і керував відновленням багатьох артефактів із затонулого корабля.

Шахзада та Сулейман Давуд. Пакистанський бізнесмен та його син. Шахзада є довіреною особою Інституту SETI, дослідницької організації в Каліфорнії. Він також є віце-головою корпорації Dawood Hercules, що входить до групи Dawood Group.

Що могло трапитися і в чому складність пошуків

Ерік Фузіл, експерт з підводних човнів, професор Університету Аделаїди, сказав, що пошуки ускладнюються обмеженими підводними методами зв’язку з підводним апаратом.

"Оскільки між Титаном і допоміжним надводним кораблем немає зв’язку, єдиний спосіб зв’язатися або виявити з поверхні — через морську воду", — сказав він.

За його словами, над водою, на відкритому повітрі, виявлення таких об’єктів, як підводний апарат, може бути миттєвим завдяки радару та іншим комунікаціям на великих відстанях, але під водою промені прожекторів або лазерні промені поглинаються в межах кількох метрів. Це означає, що радар або GPS також недоступні, сказав він.

Таким чином, підводний апарат, такий як Titan, повинен покладатися на акустичні звукові датчики та базовий зв’язок, як-от текстові повідомлення.

Залишається незрозумілим, що трапилося зі зниклим підводним апаратом, коли він втратив контакт з екіпажем на поверхні.

Через те, що протягом 1,5 днів пошуків з судна не було жодної звістки, експерти кажуть, що шанси не дуже хороші.

Є кілька речей, які могли піти не так.

- Однією з основних небезпек є відключення електроенергії, яке могло спричинити втрату зв’язку. Деякі підводні апарати мають друге джерело енергії на випадок збою основної електричної системи, але невідомо, чи мав Титан резервне живлення.

- Коротке замикання могло спричинити пожежу на борту, яка не тільки зруйнує системи судна, але й утворить токсичні випари в невеликому замкнутому просторі, що становить серйозну небезпеку для тих, хто перебуває на борту.

- Також існує небезпека заплутування. Зважаючи на сильні течії під водою та поле уламків Титаніка на дні океану, існує ймовірність того, що підводний апарат може опинитися в пастці або виявити, що йому перекрито шлях.

Підводний апарат, на якому туристам показували уламки Титаніка, зник в Атлантичному океані. Розпочато пошуково-рятувальну місію.

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