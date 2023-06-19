Підводний батискаф, що показував туристам Титанік, зник з радарів

Підводний апарат, на якому туристам показували уламки Титаніка, зник в Атлантичному океані. Розпочато пошуково-рятувальну місію. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Берегову охорону Бостона.

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Наразі невідомо, скільки людей було на борту і чи були вони взагалі.

Невеликі батискафи час від часу беруть туристів і експертів, щоб показати їм уламки Титаніка.

OceanGate Expeditions, приватна компанія, яка використовує підводні апарати для глибоководних експедицій, нещодавно опублікувала у своїх соціальних мережах, що одна з її експедицій "розгортається". На цей час компанія не прокоментувала інформацію про зникнення батискафа.

Одне місце для туриста на судні коштує 250 000 доларів. Місія триває вісім днів.

Титанік знаходиться на глибині 3800 метрів приблизно за 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

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