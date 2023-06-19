Подводный батискаф, который показывал туристам Титаник, пропал с радаров

Подводный аппарат, на котором туристам показывали обломки Титаника, пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная миссия. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Береговую охрану Бостона.

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Пока неизвестно, сколько людей было на борту и были ли они вообще.

Небольшие батискафы время от времени берут туристов и экспертов, чтобы показать им обломки Титаника.

OceanGate Expeditions, частная компания, использующая подводные аппараты для глубоководных экспедиций, недавно опубликовала в своих социальных сетях, что одна из ее экспедиций "разворачивается". В настоящее время компания не прокомментировала информацию об исчезновении батискафа.

Одно место для туриста на судне стоит 250 000 долларов. Миссия длится восемь дней.

Титаник находится на глубине 3800 метров примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.

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