Подводный батискаф, который показывал туристам Титаник, пропал с радаров
Подводный аппарат, на котором туристам показывали обломки Титаника, пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная миссия. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Береговую охрану Бостона.
Пока неизвестно, сколько людей было на борту и были ли они вообще.
Небольшие батискафы время от времени берут туристов и экспертов, чтобы показать им обломки Титаника.
OceanGate Expeditions, частная компания, использующая подводные аппараты для глубоководных экспедиций, недавно опубликовала в своих социальных сетях, что одна из ее экспедиций "разворачивается". В настоящее время компания не прокомментировала информацию об исчезновении батискафа.
Одно место для туриста на судне стоит 250 000 долларов. Миссия длится восемь дней.
Титаник находится на глубине 3800 метров примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.
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