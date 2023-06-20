Батискаф с туристами исчез на пути к Титанику: какой это аппарат, кто на борту, все детали

Подводный аппарат туроператора OceanGate Expeditions, на котором туристам показывали обломки Титаника, до сих пор не найден. Однако уже известны технические характеристики плавсредства, установлены находившиеся на борту лица и другие детали. CNN следит за событием.

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Подводный аппарат под названием Титан начал свой двухчасовой спуск к месту затонувшего лайнера в воскресенье утром (по Вашингтону).

По словам официальных лиц, он потерял связь с кораблем поддержки Полярный принц через 1 час 45 минут после спуска.

Представители береговой охраны подсчитали, что в понедельник днем подводный аппарат имел "где-то от 70 до полных 96 часов" кислорода.

Что известно об аппарате

Титан весит 10 432 кг. Он изготовлен из углеродного волокна и титана. Приблизительно шестиметровое судно поддерживает жизнь до 96 часов. Он должен был спуститься на глубину около 3800 метров примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада, где лежат обломки Титаника.

В качестве функции безопасности подводный аппарат использует запатентованную систему мониторинга состояния корпуса (RTM) в реальном времени, которая анализирует давление на судно и целостность конструкции. Любые выявленные проблемы должны привести к раннему предупреждению пилота, чтобы осталось достаточно времени для безопасного возвращения на поверхность.

В отличие от подлодки, подводный аппарат имеет ограниченный запас мощности, поэтому ему нужен базовый корабль, который может спустить его на воду и поднять.

Поскольку под водой нет GPS, аппарат управляется только текстовыми сообщениями надводного корабля.

Судно рассчитано только на пять человек. Внутри нет сидений, пассажиры сидят на полу, скрестив ноги. Операции на судне выполняются с помощью портативного контроллера, похожего на игровую консоль.

На борту есть только один небольшой туалет за шторкой. Пассажирам рекомендуют ограничить свой рацион до и во время погружения, чтобы снизить вероятность его использования.

Что известно о пассажирах

По данным CNN на подводном аппарате находятся:

Хемиш Хардинг. Британский бизнесмен и авантюрист, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах. Он владеет компанией Action Aviation, которая покупает и продает самолеты. Хардинг был пассажиром космического полета компании Blue Origin в июне 2022 года.

Поль Анри Наржеоле. Канадский дайвер, занимавшийся подводными исследованиями. Наржеоле возглавлял несколько экспедиций на Титаник и руководил восстановлением многих артефактов с затонувшего корабля.

Шахзада и Сулейман Давуд. Пакистанский бизнесмен и его сын. Шахзада является доверенным лицом Института SETI, исследовательской организации в Калифорнии. Он также является вице-председателем корпорации Dawood Hercules, входящей в группу Dawood Group.

Что могло случиться и в чем сложность поисков

Эрик Фузил, эксперт по подлодкам, профессор Университета Аделаиды, сказал, что поиски осложняются ограниченными подводными методами связи с подводным аппаратом.

"Поскольку между Титаном и вспомогательным надводным кораблем нет связи, единственный способ связаться или обнаружить с поверхности – через морскую воду", – сказал он.

По его словам, над водой, на открытом воздухе обнаружение таких объектов, как подводный аппарат, может быть мгновенным благодаря радару и другим коммуникациям на больших расстояниях, но под водой лучи прожекторов или лазерные лучи поглощаются в пределах нескольких метров. Это означает, что радар или GPS также недоступны, сказал он.

Таким образом, подводный аппарат, такой как Titan, должен полагаться на акустические звуковые датчики и базовую связь, например текстовые сообщения.

Остается непонятным, что произошло с пропавшим подводным аппаратом, когда он потерял контакт с экипажем на поверхности.

Из-за того, что в течение 1,5 дней поисков с судна не было никаких известий, эксперты говорят, что шансы не очень хорошие.

Есть несколько вещей, которые могли пойти не так.

- Одной из основных опасностей является отключение электроэнергии, которое могло повлечь за собой потерю связи. Некоторые подводные аппараты имеют второй источник энергии на случай сбоя основной электрической системы, но неизвестно, было ли у Титана резервное питание.

- Короткое замыкание могло повлечь за собой пожар на борту, который не только разрушит системы судна, но и образует токсичные испарения в небольшом замкнутом пространстве, что представляет серьезную опасность для тех, кто находится на борту.

– Также существует опасность запутывания. Учитывая сильные течения под водой и поле обломков Титаника на дне океана существует вероятность того, что подводный аппарат может оказаться в ловушке или обнаружить, что ему перекрыт путь.

Подводный аппарат, на котором туристам показывали обломки Титаника, пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная миссия.

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