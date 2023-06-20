Система спасения экипажей подводных лодок НАТО (NSRS) не поможет в операции спасения туристов батискафа "Титан" туроператора OceanGate Expeditions, если он лежит на дне, сообщили в Минобороны Великобритании, пишет Sky News. Аппарат с людьми пропал 19 июня в районе Атлантического океана над полем обломков "Титаника".

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Международные поисковые работы под руководством Береговой охраны США и с участием самолетов Пентагона ведутся в 600 км от ближайшей земли (восточная сторона канадского острова Ньюфаундленд).

Даже если удастся найти на дне глубоководный аппарат, NSRS применить для его подъема не выйдет, поскольку "глубины там значительно превышают" те, на которых эта система может безопасно работать, указали британские военные.

Батискаф NSRS, предназначенный для спасения экипажей терпящих бедствие подлодок, может работать на глубине до 610 м, а дистанционно управляемый аппарат с него может погружаться на глубину до 1000 м.

Однако в месте крушения "Титаника" глубина – около 3800 метров.

OceanGate рекламирует "Титан", как батискаф, способный погружаться без коллапса на глубину до 4000 м и "обеспечивает доступ почти к 50% мирового океана".

Специалисты-подводники МО Британии "продолжают следить" за ситуацией с пропавшим батискафом и "готовы предложить свой опыт и рекомендации по мере необходимости".

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Контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США сказал, пишет New York Times, что спасатели "наилучшим образом используют каждый момент" из тех ~90 часов наличия кислорода для дыхания, которое остаются у туристов на борту батискафа.

Зону поисков патрулируют два самолета C-130. Еще один самолет, как ожидается, присоединится к поискам позже в 20 июня из состава Нацгвардии Нью-Йорка. Канада также направила С-130 и P-8 для поиска подводных лодок.

Могер уточнил, что на поверхности у них есть коммерческий оператор, и сейчас вводят в действие "дополнительные наземные активы", которые дадут некоторую возможность "подповерхностного" поиска.

Ранее 20 июня Могер признал, что у Береговой охраны нет подходящего оборудования для проведения "всестороннего гидроакустического исследования дна", и потому в воздух подняты самолеты.

Позднее спасатели разбросали в зоне поисков гидроакустические буи на поверхности, чтобы попытаться определить местонахождение подводного аппарата.

СПРАВКА. "Титаник" - британский трансатлантический пароход, на момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Лайнер утонул за пару часов. Трагедия унесла по меньшей мере 1496 жизней, выжили 704. Можно посмотреть, . "Титаник" - британский трансатлантический пароход, на момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Лайнер утонул за пару часов. Трагедия унесла по меньшей мере 1496 жизней, выжили 704. Можно посмотреть, где именно он затонул

По словам бывшего пассажира "Титана" Дэвида Пога, подводный аппарат заперт болтами снаружи, и те, кто находится на борту, не смогут выбраться, если их не освободит внешняя команда: "Нет никакого способа спастись, даже если вы подниметесь на поверхность самостоятельно".

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