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В США выдвинули новую гипотезу, что привело к трагедии "Титаника": якобы дело в Солнце

28.09.2020, 14:17
В США выдвинули новую гипотезу, что привело к трагедии
Фото: ESA

В ночь трагедии над Атлантикой была солнечная буря "умеренной" или даже "высокой" интенсивности, считает климатолог из США

Геомагнитная буря в середине апреля 1912 года могла стать причиной катастрофы парохода "Титаник". Такую гипотезу выдвинула в журнале Weather климатолог Мила Зинькова из Калифорнийского Университета в Сан-Франциско.

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Ее догадки основаны на сообщении экипажа "Карпатии", которая пришла на помощь "Титанику", о полярном сиянии. Такое явление в атмосфере вызывают геомагнитные бури – искажения магнитосферы Земли под влиянием солнечного ветра. Они могли повлиять на компас и радиотехнику лайнера, полагает ученая, ведь "даже отклонение на градус стрелки компаса могло иметь большое значение в ту ночь".

Зинькова полагает, что под влиянием бури экипаж рассчитал неверный курс, который привел его к айсбергу. Некоторые ближайшие корабли не услышали сигнал SOS: исследователь полагает, что причиной также были помехи.

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"Незначительная ошибка компаса могла поставить "Титаник" на встречный курс. С другой стороны, солнечная активность могла повлиять на компас "Карпатии", и вместе с другими факторами (течения, человеческая ошибка) помогла ей направиться прямо к спасательным шлюпкам (которые были в 11 км от точки крушения, – ред.)", – пишет она.

СПРАВКА. "Титаник" - британский трансатлантический пароход, на момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Лайнер утонул за пару часов. Трагедия унесла по меньшей мере 1496 жизней, выжили 704. Можно посмотреть, где именно он затонул.

Давая показания в суде по кораблекрушению, второй помощник "Титаника" Чарльз Лайтоллер сказал: "Конечно, теперь мы знаем о необычайном стечении обстоятельств, существовавших в то время, с которыми вы не встретитесь и через сто лет. Они все совпали именно в ту ночь, когда все было против нас".

"Возможно, Лайтоллер был прав. Похоже, даже Солнце было против них", – подытожила Зинькова.

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Евгений Пилипенко
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