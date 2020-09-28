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По Земле ударил сильный поток солнечного ветра: сейчас геомагнитная буря – график

28.09.2020, 09:53
По Земле ударил сильный поток солнечного ветра: сейчас геомагнитная буря – график - Фото
Северное сияние (фото — NASA)

Скорость солнечного ветра сегодня достигала 650 км/с, что приводит к немалым возмущениям в магнитном поле Земли

Вчера и сегодня, 28 сентября, Земля подвергается усиленному влиянию высокоскоростного солнечного ветра, причина – в крупном отростке северной полярной корональной дыры. Из-за этого космические синоптики фиксируют умеренную геомагнитную бурю, пишет пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Каждую секунду ~1,5 млн тонн солнечного материала вылетают из недр светила и уходят в космос на скорости в сотни километров в секунду: этот непрерывный поток плазмы известен как солнечный ветер. Благодаря магнитному полю планеты он в основном проходит мимо.

Сейчас Kр-индекс достигает числа "6", что обозначает умеренную бурю. Климатологи пишут о возможных полярных сияниях вплоть до 50° с. ш.

СПРАВКА. K-индекс – показатель активности геомагнитных бурь, определяющий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Kp-индекс – планетарный индекс, вычисляется как среднее значение К-индексов на 13 геомагнитных обсерваториях. Оба индекса принимают значения от 0 до 9.

Как пишут spaceweather.com, поток солнечного ветра ударил по магнитному полю Земли поздно вечером 27 сентября, вызвав геомагнитную бурю класса G2 на день раньше, чем ожидалось.

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Сегодня ожидаются новые штормы, так как солнечный ветер продолжает "дуть" со скоростью более 500 км/с.

Ранее международная группа ученых объявила, что Солнце вышло из самой тихой части своего 11-летнего цикла солнечных пятен. Предстоящий цикл будет довольно спокойным, считают они.

Возмущения геомагнитного поля Земли влияют на многие области деятельности человека: возникают помехи в связи, работе электроники, вредные индукционные токи в трансформаторах, астронавты вне планеты подвергаются радиационному облучению. Научно доказанных свидетельств влияния таких бурь на здоровье и самочувствие людей не существует.

Мощнейшей геомагнитной бурей за всю историю наблюдений был шторм 1859 года – "событие Кэррингтона". Такое наблюдается, по оценкам, не чаще раза в 500 лет.

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Евгений Пилипенко
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