Неземная красота. NASA сняли солнечный ветер на видео

Солнечный зонд Parker Solar Probe запечатлел солнечный ветер. Видео было опубликовано на YouTube-канале JHU Applied Physics Laboratory.

На видео справа виден центр Млечного Пути, а слева - планета Меркурий. Тонкие белые полосы на изображении - это частицы пыли, проходящие перед камерами аппарата.

Опубликованное видео, составлено на основе данных, которые зонд собрал осенью и прислал 6-10 ноября.

Стоимость зонда составляет $1,5 млрд. Его запустили 12 августа 2018 года.

27 августа 2019 года Parker Solar Probe выйдет уже на третий облет вокруг Солнца.

По данным ученых, аппарат должен собрать еще больше информации о солнечном ветре. Зонду придется выдержать около 1370 градусов по Цельсию, находясь на расстоянии 6,1 млн км от поверхности Солнца.

Одной из главных задач миссии - понять, почему солнечная корона нагревается до 1 млн градусов, когда ее поверхность остается холоднее. Помимо этого, аппарат также подробно следит за солнечным ветром.