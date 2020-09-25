Астронавты NASA установили флаг США в песочнице на дне бассейна: готовятся к Луне – видео

В бассейне Лаборатории нейтральной плавучести космического центра Джонсона в Хьюстоне команды астронавтов и инженеров NASA тестируют инструменты, проверяют скафандры и отрабатывают разные моменты для будущей работы на поверхности Луны. Фрагменты видео с подводной деятельностью выложила пресс-служба центра.

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Раннее тестирование поможет определить наилучший набор возможностей для разработки оборудования, требований для будущих тренировок под лунную программу Artemis, а также сколько нужно выходов в открытый космос, как далеко от посадочного модуля, и насколько долго.

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Астронавты в демонстрационной версии исследовательского скафандра выполняют множество задач: собирают образцы лунного реголита, исследуют посадочный модуль и даже устанавливают флаг США.

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Отрабатываются все мелочи: как безопасно подниматься и спускаться по лестнице, совершать прогулки в условиях освещения, отличных от лунных миссий Apollo, работать с долотом и другими инструментами.

Испытания также проводятся на воздухе на "скальном дворе" центра – большой открытой испытательной площадке, которая имитирует общие особенности ландшафта лунной поверхности.

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