Уникальное видео. Вслед за историческим фото черной дыры получена и анимация этого объекта

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Речь идет о сверхмассивной черной дыре M87* с массой в 6,5 млрд Солнц

Полтора года назад научный мир всколыхнул первый в истории "снимок черной дыры" (ЧД), где был изображен объект в центре далекой галактики Messier 87. Собрав данные за несколько лет наблюдений, ученые поняли, что он меняется, мерцая и переливаясь по окружности. Статья на такую тему появилась в The Astrophysical Journal, пишет пресс-служба коллаборации Event Horizon Telescope.

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Фото тени ЧД (именно тень "сняли" астрономы, так как сам этот объект сфотографировать невозможно), которое показали в 2019-м, было получено по наблюдениям за неделю в апреле 2017 года. Нынешняя анимация составлена по крупицам данных за 2009—2013 годы, которых мало для получения картинки, но достаточно для статистического моделирования.

Диаметр образованного горячей плазмой полумесяца тени был неизменным, но сам "серп" визуально изменялся – колеблется.

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Астрофизики полагают, что это следствие магнитной турбулентности ионизированного и сверхгорячего в условиях чудовищной гравитации газа, который в итоге поглощается ЧД. Но уточняют – это лишь частичное объяснение феномена.

Таким образом, впервые в истории удалось рассмотреть динамику аккреционного потока (падения материи к гравитационному центру и сопутствующие этому явления – вспышки и плазменные джеты) вблизи от горизонта событий ЧД.

Инфографика, какие мощности и как было задействованы в этом историческом исследовании, а также его таймлайн

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Теги: наука, космос, исследование, астрономия, открытие, телескоп, черная дыра, анимация, M87
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