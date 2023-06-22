В районе пропажи "Титана" обнаружены обломки, предположительно от батискафа – Sky News

При обследовании океанского дна в районе погружения пропавшего батискафа "Титан" обнаружены обломки, которые, возможно, являются его опорной рамой и кормовым люком. Об этом сообщает Sky News.

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Медиа ссылается на эксперта-спасателя Дэвида Мирнса, который лично знаком с двумя из пяти человек, которые были на борту "Титана". Мирнс получил сообщение, что обнаружено "поле обломков" и предварительно опознаны два фрагмента батискафа — опорная рама и задний люк, — но корпус пока не найден.

Мирнс сказал Sky News, что специалисты обычно не используют такие фразы, как "поле обломков", если есть шансы на спасение.

Официального подтверждения информации, которую сообщил Мирнс, пока нет.

Разведка в районе пропажи "Титана" проводилась с помощью управляемого с поверхности подводного поискового модуля, который оснащен камерами и гидролокатором.

"Титан" должен был спуститься к лежащим на дне остаткам "Титаника", в этом районе множество обломков погибшего в 1912 году трансатлантического лайнера, и найти среди них на глубине около 4 км обломки батискафа достаточно сложно. Однако область кораблекрушения тщательно обследована за прошедшие десятилетия, большинство обломков "Титаника" нанесены на схемы, что несколько облегчало задачу спасателей.

СПРАВКА. Батискаф "Титан" вышел из порта Ньюфаундленда почти неделю назад. 18 июня, пройдя 400 морских миль по океану, он достиг места гибели "Титаника". В 09:00 по местному времени "Титан" начал погружение в затонувший корабль и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые продолжаются.



У экипажа "Титана" кислорода для дыхания было примерно на 90 часов – примерно до 14:00 22 июня.

В НАТО заявляли, что им нечем поднять батискаф, а люди изнутри сами не выйдут – аппарат закручен болтами внешней командой.

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