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Глава BYPOL заявил, что самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах атаковали партизаны дронами

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 22:14
Глава BYPOL заявил, что самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах атаковали партизаны дронами - Фото
Фото: t.me/Hajun_BY

Глава общественной организации бывших беларуских силовиков BYPOL Александр Азаров сообщил Белсату, что удар по самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ нанесли беларуские партизаны с помощью дронов.

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"Это были дроны. Участники операции – белорусы, участники плана "Перемога", сейчас они в безопасности за пределами страны. Все разошлись, пусть теперь ищут ветра в поле", – сказал он.

Азаров заявил, что операция готовилась несколько месяцев, и выразил уверенность, что диктатор Александр Лукашенко не будет называть это нападение поводом для прямого участия белорусской армии в войне в Украине.

"Они могут говорить что угодно, но я не думаю, что Лукашенко сейчас удобно нападать на Украину. Действительно, он может использовать эту акцию, чтобы свалить все на украинцев, но сейчас в Беларуси недостаточно российских войск, чтобы начать новое наступление на Украину с территории Беларуси", – сказал Азаров.

  • Сегодня общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
  • По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.
  • Глава BYPOL Александр Азаров сообщил изданию NashaNiva, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах.
Вадим Ребрина
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самолет мачулищи а-50
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