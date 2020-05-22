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Глава бюджетного комитета заболел COVID-19 - депутат

Глава бюджетного комитета заболел COVID-19 - депутат - Фото
Юрий Аристов (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.05.2020, 23:40

По словам Алексея Гончаренко, заболел депутат Слуги народа Юрий Аристов

Депутат фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко сообщил, что депутат Слуги народа, глава бюджетного комитета Юрий Аристов заболел COVID-19. Об этом Гончаренко написал в Telegram.

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"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19", — написал он.

16 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что среди народных депутатов нет больных COVID-19. По его словам, за все время эпидемии переболели 10-15 депутатов.

Украине на утро 22 мая коронавирус подтвержден у 19 607 человек, 579 человек умерли6227 пациентов выздоровели.  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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