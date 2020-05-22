Глава бюджетного комитета заболел COVID-19 - депутат

Юрий Аристов (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко сообщил, что депутат Слуги народа, глава бюджетного комитета Юрий Аристов заболел COVID-19. Об этом Гончаренко написал в Telegram.

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"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19", — написал он.

16 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что среди народных депутатов нет больных COVID-19. По его словам, за все время эпидемии переболели 10-15 депутатов.

Украине на утро 22 мая коронавирус подтвержден у 19 607 человек, 579 человек умерли, 6227 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.