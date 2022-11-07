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Глава Черниговской ОВА советует жителям приграничных районов области выехать

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 17:46
Глава Черниговской ОВА советует жителям приграничных районов области выехать - Фото
Вячеслав Чаус (фoто - пресс-служба)

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус дал задачу активизировать работу с жителями приграничных районов области по переезду с потенциально уязвимых территорий. Об этом Чаус сообщил в Facebook.

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Он напомнил, что за прошедшую неделю на территории Черниговской области зафиксировано 234 "прилета". Неделей раньше их было 87.

"Дал задачу начальникам РВА (районных военных администраций. – Ред.) активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда с потенциально уязвимой территории", – написал Чаус.

По его словам, практика такого переселения уже была в Новгород-Северском районе. Чаус посоветовал тем, кто хочет переехать в пределах района, обратиться в РВА. "Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", – написал глава ОВА.

Вадим Ребрина
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