Глава ДЗО Минобороны о своем увольнении: Фокус министерства сместился с фронта на тыл
Руководителя Департамента здравоохранения (ДЗО) Минобороны Оксану Сухорукову увольняют с должности 31 января. В комментарии LIGA.net она рассказала, что фокус Минобороны сместился с событий на фронте на происходящее в тылу и объяснила, какие от этого могут быть последствия.
"Нужно понимать, что медицина недофинансирована больше, чем вдвое. Не хватает денег закупить то, что реально спасает жизнь на фронте. Слава Богу, есть волонтеры, но это же не выход", – сказала директор.
Департамент здравоохранения был создан при Минобороны в ноябре 2023 года. Должность его руководителя – гражданская, но сейчас ее хотят заменить военной.
Сухорукова рассказала, что причины ее увольнения точно не связаны с ее работой.
"В конце 2024 года была проведена ежегодная оценка государственных служащих. Все госслужащие департамента получили оценку "отлично", я – "положительно". Но в директиве – "с целью улучшения процессов медицинского обеспечения..." Как-то так, дословно не помню. Это может означать, что смена должности – это не о претензиях к работе, а о чем-то другом", – сказала она.
Что касается смены фокуса Минобороны, то началось это, по ее словам, с заявления заместителя министра обороны Сергея Мельника о том, что военные госпитали должны подчиняться Департаменту здравоохранения.
"Я была категорически против. Задача министерства – формировать политику, создавать правила. Задача Командования медицинских сил – реализация политики, в т.ч. управление госпиталями. Эти функции не стоит смешивать, потому что так получается, что кто-то сам себе формирует правила, потом сам их выполняет", – сказала Сухорукова.
Она подчеркнула, что пыталась убедить Мельника, однако ситуация начала ухудшаться и департаменту начали "навязывать" задачи по "строительству стен". Из фронтовых вопросов обсуждалось только создание медицинского батальона и строительство стабилизационных пунктов.
По словам Сухоруковой, ремонты госпиталей – это отдельная тема для разговора, учитывая вопросы финансирования и целесообразности.
Также она рассказала о "непонятных движениях" в отношении сотрудников департамента. К примеру, отправка в зону боевых действий женщины-военной, у которой ребенок имеет инвалидность. Вместо нее был назначен полковник Олег Мукан, который и должен был ехать в зону ведения боевых действий согласно распоряжению.
Сухорукова говорит, что писала министру обороны Рустему Умерову и просила с ним встречи, чтобы обсудить этот вопрос. Однако этого не произошло, хотя он пригласил ее на встречу, но та не состоялась.
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