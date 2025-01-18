Глава ДЗО Минобороны о своем увольнении: Фокус министерства сместился с фронта на тыл

Оксана Сухорукова (Фото: facebook.com/oksana.sukhorukova)

Руководителя Департамента здравоохранения (ДЗО) Минобороны Оксану Сухорукову увольняют с должности 31 января. В комментарии LIGA.net она рассказала, что фокус Минобороны сместился с событий на фронте на происходящее в тылу и объяснила, какие от этого могут быть последствия.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Нужно понимать, что медицина недофинансирована больше, чем вдвое. Не хватает денег закупить то, что реально спасает жизнь на фронте. Слава Богу, есть волонтеры, но это же не выход", – сказала директор.

Департамент здравоохранения был создан при Минобороны в ноябре 2023 года. Должность его руководителя – гражданская, но сейчас ее хотят заменить военной.

Сухорукова рассказала, что причины ее увольнения точно не связаны с ее работой.

"В конце 2024 года была проведена ежегодная оценка государственных служащих. Все госслужащие департамента получили оценку "отлично", я – "положительно". Но в директиве – "с целью улучшения процессов медицинского обеспечения..." Как-то так, дословно не помню. Это может означать, что смена должности – это не о претензиях к работе, а о чем-то другом", – сказала она.

Что касается смены фокуса Минобороны, то началось это, по ее словам, с заявления заместителя министра обороны Сергея Мельника о том, что военные госпитали должны подчиняться Департаменту здравоохранения.

"Я была категорически против. Задача министерства – формировать политику, создавать правила. Задача Командования медицинских сил – реализация политики, в т.ч. управление госпиталями. Эти функции не стоит смешивать, потому что так получается, что кто-то сам себе формирует правила, потом сам их выполняет", – сказала Сухорукова.

Она подчеркнула, что пыталась убедить Мельника, однако ситуация начала ухудшаться и департаменту начали "навязывать" задачи по "строительству стен". Из фронтовых вопросов обсуждалось только создание медицинского батальона и строительство стабилизационных пунктов.

По словам Сухоруковой, ремонты госпиталей – это отдельная тема для разговора, учитывая вопросы финансирования и целесообразности.

Также она рассказала о "непонятных движениях" в отношении сотрудников департамента. К примеру, отправка в зону боевых действий женщины-военной, у которой ребенок имеет инвалидность. Вместо нее был назначен полковник Олег Мукан, который и должен был ехать в зону ведения боевых действий согласно распоряжению.

Сухорукова говорит, что писала министру обороны Рустему Умерову и просила с ним встречи, чтобы обсудить этот вопрос. Однако этого не произошло, хотя он пригласил ее на встречу, но та не состоялась.