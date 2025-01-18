Глава ДОЗ Міноборони про своє звільнення: Фокус міністерства змістився з фронту на тил

Оксана Сухорукова (Фото: facebook.com/oksana.sukhorukova)

Керівницю Департаменту охорони здоров’я (ДОЗ) Міноборони Оксану Сухорукову звільняють з посади 31 січня. В коментарі LIGA.net вона розповіла, що фокус Міноборони змістився з подій на фронті на те, що відбувається в тилу, і пояснила, які від цього можуть бути наслідки.

"Треба розуміти, що медицина недофінансована більше, ніж удвічі. Не вистачає грошей закупити те, що реально рятує життя на фронті. Слава Богу, є волонтери, але це ж не вихід", – сказала директорка.

Департамент охорони здоров’я був створений при Міноборони у листопаді 2023 року. Посада його керівника – цивільна, але наразі її хочуть замінити військовою.

Сухорукова розповіла, що причини її звільнення точно не пов'язані з її роботою.

"У кінці 2024 року була проведена щорічна оцінка державних службовців. Усі держслужбовці департаменту отримали оцінку "відмінно", я – "позитивно". Але в директиві – "з метою покращення процесів медичного забезпечення…" Якось так, дослівно не пам’ятаю. Це може означати, що заміна посади – це не про претензії до роботи, а про щось інше", – сказала вона.

Щодо зміни фокуса Міноборони, то почалося це, за її словами, з заяви заступника міністра оборони Сергія Мельника про те, що військові шпиталі мають підпорядковуватися Департаменту охорони здоров'я.

"Я була категорично проти. Задача міністерства – формувати політику, створювати правила. Задача Командування медичних сил – реалізація політики, в т.ч. управління госпіталями. Ці функції не варто змішувати, бо так виходить, що хтось сам собі формує правила, потім сам їх виконує", – сказала Сухорукова.

Вона підкреслила, що намагалася переконати Мельника, проте ситуація почала погіршуватися і департаменту почали "нав'язувати" завдання з "будівництва стін". З фронтових питань обговорювалося лише створення медичного батальйону та будівництво стабілізаційних пунктів.

За словами Сухорукової, ремонти госпіталів – це окрема тема для розмови, враховуючи питання фінансування і доцільності.

Також вона розповіла про "незрозумілі рухи" стосовно співробітників департаменту. Наприклад, відряджання в зону бойових дій жінки-військової, у якої дитина має інвалідність. Замість неї був призначений полковник Олег Мукан, який і мав би їхати в зону ведення бойових дій відповідно до розпорядження.

Сухорукова каже, що писала міністру оборони Рустему Умєрову і просила з ним зустрічі, аби обговорити це питання. Однак цього не сталося, хоча він запросив її на зустріч, але та не відбулася.