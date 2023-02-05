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Глава европейской дипломатии уверен: Украина будет строить свое будущее в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 13:00
Глава европейской дипломатии уверен: Украина будет строить свое будущее в ЕС - Фото
Фото: EPA

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина окончательно сделала свой выбор относительно европейского будущего и ЕС должен помочь ей в этом. Об этом он сказал в интервью El Pais, отвечая на вопрос, реально ли начать переговоры о вступлении Украины в ЕС еще в этом году.

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"Зеленский выражает волю своего правительства и народа Украины – строить свое будущее как страны ЕС. И тем, что произошло и что происходит с этой страной, замученной и разрушенной Россией, история однозначно склонила ее на сторону Европы. Украина будет строить свое будущее в ЕС. Для этого нужно проводить реформы, выполнять условия. Мы должны им помочь", – сказал Боррель.

Он сказал, что в разгар войны это делать нелегко, поэтому устанавливать сроки не стоит. Но европейская интеграция Украины, по его мнению, уже предрешена.

"Для Испании пребывание в ЕС после диктатуры Франко было нашим исторически ожидаемым будущим. Для Украины могло быть иначе, если бы она осталась, как хочет Путин, в орбите бывшей царской империи. Но карты уже брошены", – заявил Боррель.

Он добавил, что марионеточный режим, который хотел установить Путин в Киеве, оказал бы негативное влияние на безопасность Европы. Поэтому Украина сейчас защищает не только себя – она является неотъемлемой частью европейской системы безопасности.

"Мы не знаем, чем закончится эта война. Но Европа и мир будут совсем другими, в зависимости от того, чем это закончится. И поэтому в наших интересах не дать Путину достичь его цели – подчинить Украину его политической воле или разделить на части", – сказал Боррель.

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Андрій Водяний
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вступление в ЕС евросоюз евроинтеграция Жозеп Боррель
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