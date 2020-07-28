Глава ГБР: Мы не оцениваем правомерность получения томоса для ПЦУ
Александр Соколов подчеркнул, что государство не вмешивается в вопросы добровольного создания или объединения религиозных общин
Государственное бюро расследований не оценивает факт правомерности получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом в комментарии Украинской правде заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов.
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Соколов подчеркнул, что государство отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами права на вероисповедание.
"Любые вопросы, связанные с добровольным созданием или объединением религиозных общин, не находятся в сфере полномочий правоохранительных органов", - заявил Соколов.
И.о. директора ГБР отметил, что в рамках дела о возможном разжигании вражды, в котором фигурирует пятый президент Петр Порошенко, никаким образом не оценивается факт правомерности получения томоса.
Сегодня Порошенко заявил в Facebook, что гордится открытым против него делом "за томос" и обвинил неназванных ключевых сотрудников Офиса президента в том, что они "откровенно лоббируют интересы российской церкви в Украине".
- 18 июня Порошенко заявил, что против него открыто дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ".
- В тот же день в ГБР сообщили, что дело открыто по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата.
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