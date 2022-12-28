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Глава ГПСУ о встрече с беларуским "коллегой" в феврале: Я предупредил – мы знаем планы РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 17:40
Глава ГПСУ о встрече с беларуским
Сергей Дейнеко (Фото - СНБО)

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко виделся со своим беларуским "коллегой" Анатолием Лаппо 19 февраля и тогда предупреждал его, что Украине известны планы РФ о нападении. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, комментируя отправленное им после полномасштабного вторжения письмо в Беларусь, в котором он проклял беларуских пограничников.

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Главу ГПСУ спросили, получил ли Лаппо это письмо и была ли какая-то реакция.

"Я пытался максимально дипломатично высказать свое отношение к нему. Это было связано с тем, что за пять дней до начала полномасштабной агрессии, 19 февраля, у меня была с ним встреча во исполнение команды верховного главнокомандующего, президента Украины. Я довел до него ту информацию, которая у нас есть. Я предупредил его, что мы осведомлены о планах РФ по поводу вооруженного вторжения на территорию Украины", – сказал Дейнеко.

По его словам, он также предупредил Лаппо, что если беларусы допустят это, то и беларуский диктатор Александр Лукашенко, и сам Лаппо "неминуемо окажутся на скамье подсудимых в Гаагском трибунале".

"Я знаю, что он получил то письмо. Потому что международники пограничного комитета Беларуси выходили на наших международников, уточняли, не фейк ли это. Мои офицеры подтвердили, что письмо подлинное – пожалуйста, рассматривайте", – сказал Дейнеко.

Он подчеркнул, что с 19 февраля у него не было никаких контактов с Лаппо.

"Ну и думаю, уже и не будет", – добавил он.

  • 26 февраля, спустя два дня после полномасштабного вторжения РФ, Дейнеко написал письмо Лаппо, в котором отметил, что колонны техники атаковали Украину не только с территории России, но и со стороны "страны, превратившейся в сателлита РФ". Свое послания глава ГПСУ закончил словами: "Будьте вы прокляты, твари!".

Читайте также: Беларусь. Украина укрепляет границу, минирует местность и готова ко всем сценариям – ГПСУ

Оксана Житнюк
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