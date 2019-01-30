Глава Херсонской ОГА подал заявление на отца Гандзюк: видео

Андрей Гордеев (фото - khoda.gov.ua)

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился в ГПУ, СБУ и МВД "с просьбой проверить изложенные в обращении отца (Екатерины Гандзюк, - ред.) факты" и установить лиц, которые якобы причастны к "формированию политизированного" мнения Виктора Гандзюка о том, что Гордеев якобы сотрудничал с подозреваемым в организации убийства его дочери. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"В случае, если заявление Виктора Гандзюка не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры для установления лиц, причастных к "формированию политизированного" мнения Виктора Михайловича Гандзюка и его дальнейшему распространению…" – заявил Гордеев.

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Он требует привлечь этих лиц к ответственности "за побуждение к совершению отцом Екатерины деяния, за которое статьей 384 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность, то есть заведомо ложные показания, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении...".

Гордеев назвал заявление отца Гандзюк "подковерными играми не чистых на руку политиков".

Вчера Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии заявил, что организатор убийства Екатерины якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым.

Он также призвал центральную власть "избавиться от любых связей" с теми, кто, по его мнению, несет ответственность за преступление.

Гордеев заявил, что Виктора Гандзюка "используют в политических манипуляциях негодяи, которые стоят в "тени".