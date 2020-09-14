Глава комитета Рады по нацбезопасности поддержал легализацию оружия

Глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич поддерживает легализацию оружия, но при условии разработки "правильной разрешительной системы"

Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич поддерживает инициативу легализации огнестрельного оружия. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"Как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - заявил Завитневич.

Завитневич отметил, что в Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме полицейских и военных.

"Применение оружия – очень ответственная вещь. Здесь есть много сторонников и противников. Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - добавил он.

Владислав Сердюк

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