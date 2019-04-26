Глава КСУ отрицает подготовку отмены электронного декларирования

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В повестке дня Конституционного суда нет вопроса об отмене электронного декларирования. Об этом заявил глава КСУ Станислав Шевчук в интервью Радио Свобода.

По его словам, в КСУ находятся несколько производств по субъектам декларирования - госслужащим и антикоррупционным активистам, но вопрос об отмене э-декларирования суд не рассматривает.

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Шевчук отметил, что в повестке дня КСУ на сайте "и близко нет этого вопроса".

Конституционный суд рассматривает представление об электронных декларациях, как и другие вопросы, сказал глава КСУ.

"Мы постепенно ставим эти дела в повестку дня, и рассматриваем. По каждому есть проекты решений, потому что их нужно представить коллегии - решение считается принятым, если проголосует 10 судей", - отметил Шевчук.

По его словам, комиссия суда считает, что опубликованные в СМИ сканы якобы проектов решений по э-декларированию "нельзя считать… копией или сканом тех проектов, которые рассматриваются судом".

Шевчук убежден, что в КСУ есть группа людей, которые занимаются "выбросом информации", чтобы подстрекать общество.

18 апреля в штабе Петра Порошенко заявили, что в ближайшее время Конституционный Суд может принять решение о признании неконституционным закона о люстрации и ограничении электронного декларирования чиновников.