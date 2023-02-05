Глава МИД Британии: Единственный путь к миру – дать Украине все для завершения ее работы

Самым быстрым и единственным путем установления мира будет предоставить украинцам инструменты, необходимые им для "завершения работы". Об этом написал в статье в Times of Malta глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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"Путин реагирует только на силу своих противников. В декабре 2022 года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского. Потому друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы Украина одержала победу на поле боя. И потому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили украинцам танки. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения работы – самый быстрый и даже единственный путь к миру", – пишет Клеверли.

Министр отметил, что амбиции российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются завоеванием Украины. "Он хочет перевернуть мировую политику и уничтожить международный порядок. И если ему это удастся, он потянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоевания", – считает он.

Статья Клеверли опубликована перед началом его визита на Мальту, которая с февраля станет председателем в Совете безопасности ООН.

В мае 2022 года президент Зеленский в обращении к народу Мальты и сравнил осаду Мариуполя с аналогичной ситуацией на острове во время Второй мировой войны.

11 января 2023 года сообщалось, что Греция и Мальта заметно отстают от остальных стран Евросоюза в замораживании российских активов, на которые были наложены санкции.

Сергій Бережний

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