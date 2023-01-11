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"Или у них пусто, или ленятся": Греция и Мальта не спешат арестовывать активы РФ – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 14:27
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Греция и Мальта заметно отстают от остальных стран Евросоюза в замораживании российских активов, на которые были наложены санкции после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

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По данным официального лица и внутренних документов Евросоюза, сегодня 27 стран ЕС заморозили подсанкционные российские активы на сумму около 20,3 млрд евро.

Согласно отчету исполнительной Европейской комиссии ЕС, с которым ознакомилось агентство, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия уведомили о блокировке активов на сумму более миллиарда евро. Почти все остальные страны ЕС заморозили активы на миллионы долларов.

При этом Греция уведомила о замораживании активов на сумму всего в 212 000 евро, а Мальта — на 147 000 евро.

Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности сказал Reuters, что для него такие суммы "удивительны". 

"Или у них (российских активов. – Ред.) очень мало, или они не делают то, что должны", – заявил он.

Сергій Бережний
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санкции ЕС евросоюз Греция мальта активы РФ
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