Зеленский сравнил блокаду Мариуполя с осадой Мальты во Второй мировой войне

Украина сейчас не имеет необходимое количество оружия для военной деблокады Мариуполя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к народу Мальты и сравнил осаду украинского города с аналогичной ситуацией на острове во времена Второй мировой войны.

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"Мы запрашивали у наших партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, спасти всех людей – и военных, и гражданских. Но именно того оружия, именно в таком количестве, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас сейчас нет", – сказал он.

Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с битвой за Мальту во времена Второй мировой войны, когда остров находился в осаде на протяжении двух лет.

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Яна Катасонова

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