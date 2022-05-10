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Зеленский сравнил блокаду Мариуполя с осадой Мальты во Второй мировой войне

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 19:43
Зеленский сравнил блокаду Мариуполя с осадой Мальты во Второй мировой войне - Фото
Владимир Зеленский (фото – скриншот из видео)

Украина сейчас не имеет необходимое количество оружия для военной деблокады Мариуполя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к народу Мальты и сравнил осаду украинского города с аналогичной ситуацией на острове во времена Второй мировой войны.

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"Мы запрашивали у наших партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, спасти всех людей – и военных, и гражданских. Но именно того оружия, именно в таком количестве, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас сейчас нет", – сказал он.

Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с битвой за Мальту во времена Второй мировой войны, когда остров находился в осаде на протяжении двух лет.

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Яна Катасонова
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Зеленский мальта
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