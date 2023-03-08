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Глава МИД Эстонии призвал ЕС снизить потолок цен на российскую нефть в два раза

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 22:56
Глава МИД Эстонии призвал ЕС снизить потолок цен на российскую нефть в два раза - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото: twitter.com/EstoniaGeneva)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить потолок цен на российскую нефть в два раза. Об этом сообщает EER.ee.

Рейнсалу напомнил, что члены ЕС заявляли о намерении удерживать потолок цен на российскую нефть на 5% ниже средней цены рынка, и этот подход следует реализовать уже в этом месяце.

"В конце января мы договорились, что в марте потолок цен будет пересмотрен. Это поддержали и Большая семерка, и Евросоюз", – утверждает министр.

Изменения потолка цен на нефть из РФ устанавливаются странами Большой семерки. Следующая их встреча, на которой должен обсуждаться этот вопрос, состоится до конца марта.

Украина тоже настаивает на снижении порога цен до $30-35 за баррель.

Сергій Бережний
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