Глава МИД Эстонии призвал ЕС снизить потолок цен на российскую нефть в два раза

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить потолок цен на российскую нефть в два раза. Об этом сообщает EER.ee.

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Рейнсалу напомнил, что члены ЕС заявляли о намерении удерживать потолок цен на российскую нефть на 5% ниже средней цены рынка, и этот подход следует реализовать уже в этом месяце.

"В конце января мы договорились, что в марте потолок цен будет пересмотрен. Это поддержали и Большая семерка, и Евросоюз", – утверждает министр.

Изменения потолка цен на нефть из РФ устанавливаются странами Большой семерки. Следующая их встреча, на которой должен обсуждаться этот вопрос, состоится до конца марта.

Украина тоже настаивает на снижении порога цен до $30-35 за баррель.

С 5 декабря 2022 года страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цены на продажу нефти из России в третьи страны. Позже к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Потолок установлен на уровне $60 за баррель.

Кроме того, 4 февраля 2023 года Совет ЕС официально утвердил ограничение цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России.

Сергій Бережний

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