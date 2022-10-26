Глава МИД Эстонии: У нас есть боеприпасы для отправки Украине

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу опроверг утверждение, что у его страны якобы заканчиваются боеприпасы для отправки в Украину. Об этом сообщает ERR.

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По его словам, военная промышленность, в том числе в США, осенью начала производить дополнительные боеприпасы.

"Некоторые страны, которые, вероятно, избегают дополнительной помощи в виде вооружений, рассказывают миф, будто у нас закончились запасы, необходимые для нашей собственной безопасности. Это не так", – сказал Рейнсалу.

По его словам, использование риторики об исчерпании запасов на самом деле является политической нерешительностью.

"И эту нерешительность надо преодолеть, потому что Россия осуществляет геноцид на Украине", – подытожил глава МИД Эстонии.

26 октября командующий армии Литвы выступил против передачи Украине литовских гаубиц PzH 2000 и ПВО NASAMS. Объясняет это потребностями самой Литвы.

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Марко Сировой

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