Глава МИД Эстонии: У нас есть боеприпасы для отправки Украине
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу опроверг утверждение, что у его страны якобы заканчиваются боеприпасы для отправки в Украину. Об этом сообщает ERR.
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По его словам, военная промышленность, в том числе в США, осенью начала производить дополнительные боеприпасы.
"Некоторые страны, которые, вероятно, избегают дополнительной помощи в виде вооружений, рассказывают миф, будто у нас закончились запасы, необходимые для нашей собственной безопасности. Это не так", – сказал Рейнсалу.
По его словам, использование риторики об исчерпании запасов на самом деле является политической нерешительностью.
"И эту нерешительность надо преодолеть, потому что Россия осуществляет геноцид на Украине", – подытожил глава МИД Эстонии.
- 26 октября командующий армии Литвы выступил против передачи Украине литовских гаубиц PzH 2000 и ПВО NASAMS. Объясняет это потребностями самой Литвы.
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