"Не можем раздеться". Глава ВС Литвы против передачи Украине литовских гаубиц и ПВО

Командующий Вооруженными Силами Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что его страна не может передать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Об этом сообщает BNS.

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Рупшис сказал, что на заседании Совета нацобороны Литвы предложит не передавать Украине это вооружение.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачи, не имея для этого возможностей. Те возможности, которые у нас есть, находятся на грани, когда мы уже не можем раздеться", – сказал он.

По его мнению, Литва должна искать другие способы поддержки Украины. Передать оружие украинцам Литва могла бы, если бы в ближайшее время закупила новое вооружение взамен имеющегося, объяснил он.

Литва сейчас рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО по просьбе Украины, отмечают журналисты. Однако критики утверждают, что это подорвет возможности литовской армии, которые она сама недавно приобрела. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что решение будет принято на совещании Совнацбеза, но не уточнил дату.

СПРАВКА. Литва политически и практически системно поддерживает Украину. Например, 12 октября она пообещала передать ББМ, 120-мм минометы, дроны и зимнее снаряжение. Она также отремонтировала для ВСУ гаубицы PzH 2000, а в сентябре подписала договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе для ВСУ. Сам Рупшис 8 октября приезжал в Украину и встречался с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

В начале октября глава МИД Литвы заявил: какой смысл в НАТО, если в нем не будет Украины, которая победила Россию.

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Марко Сировой

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