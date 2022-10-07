Глава МИД Литвы: Какой смысл в НАТО, если в нем не будет Украины, которая победила Россию
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал стремление Украины вступить в НАТО и заявил, что "возникло бы много вопросов", если бы страна, победившая Россию, не стала бы членом Альянса. Об этом он сказал в эфире радио Žinių radijas, цитирует его Delfi.
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По его словам, президент Владимир Зеленский сделал правильно, когда подал заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке, напомнив о стремлении страны. Он отметил, что Литва поддерживает это решение.
Дипломат заявил, что "возникло бы много вопросов", если бы Украина, победившая в войне против России, в будущем не стала частью НАТО.
"Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл в НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый большой стратегический вызов в XXI веке — это агрессивная Россия, и Украина является единственным государством, победившим в войне против РФ, и она остается вне НАТО. Тогда Украина становится больше, чем НАТО, она становится защитником НАТО. В каком-то смысле защитившей НАТО от стратегического противника НАТО", — сказал Ландсбергис.
Он назвал Украину "еще одним сильным трансатлантическим государством, поддерживающим присутствие США в Европе".
Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Зеленский подписал ее после заявления российского диктатора Владимира Путина, где тот объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.
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