Путин в отчаянии, изменения в России могут быть внезапными и застать врасплох — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что изменения в России "могут быть настолько внезапными, что застанут врасплох". Такое мнение он высказал в интервью каналу LRT.

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По его словам, срок режима российского диктатора Владимира Путина "не бесконечен".

"Надо понимать, что многое зависит от того, что происходит в Украине, как российское общество или жители России оценивают смысл и успех этой войны", — сказал Науседа.

Он отметил, что российская пропаганда "достаточно эффективно туманит разум населения страны", но она может не суметь замаскировать провалы, когда "гробы массово начнут прибывать на территорию России и большая часть российского населения это заметит".

"Изменения могут быть настолько внезапными, что они просто могут застать нас врасплох. Последние действия Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в Украине. Однако даже к самым отчаянным угрозам нужно относиться серьезно", — заявил президент.

Науседа также подчеркнул, что угрозы России применить ядерное оружие не должны уменьшить поддержку Украины или заставить союзников изменить свою позицию.

"Решения нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины", — резюмировал литовский лидер.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств.

Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России.

Россия может ввести военное положение в приграничных областях после псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Дмитро Гриниченко

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