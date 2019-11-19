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Глава МИД Германии рассказал, что ждет от встречи с Зеленским

Глава МИД Германии рассказал, что ждет от встречи с Зеленским - Фото
Хайко Маас (Фото - EPA)
19.11.2019, 13:43

Хайко Маас убежден, что после многих лет застоя сейчас наблюдаются сдвиги в разрешении конфликта на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вылетел в Украину для обсуждения с президентом Владимиром Зеленским препятствий на пути к миру на Донбассе и путей их преодоления. Об этом дипломат заявил во вторник перед вылетом в Киев, сообщает Укринформ.

"Я хочу выяснить вместе с президентом Зеленским и его правительством, какие еще препятствия надо устранить на пути к разрешению кризиса, а также то, на каких шагах последних недель мы можем продвигаться дальше", - отметил Маас.

Он считает, что сейчас сложились самые лучшие за очень долгое время обстоятельства для того, чтобы наконец сделать решительные шаги на пути разрешения кризиса.

По словам Мааса, после многих лет застоя сейчас наблюдаются сдвиги в разрешении конфликта на востоке Украины. Он отметил "решительные действия президента Зеленского" в этом.

Глава МИД Германии добавил, что разведение сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской принесло облегчение тысячам людей, но до тех пор, пока режим прекращения огня "нарушается по сто раз в день, ситуация для населения на линии связи остается невыносимой".

Маас подчеркнул, что разведение войск, "которое было достигнуто упорной дипломатической работой" для указанных трех мест, должно стать реальностью как можно скорее по всей линии соприкосновения.

  • 18 ноября сообщалось, что Маас отменил поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.
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Владимир Зеленский Украина Донбасс маас хайко
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