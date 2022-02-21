Глава МИД Германии – Путину: Не играйте с жизнями людей на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала президента России Владимира Путина не играть с человеческими жизнями на Донбассе. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе.

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Бербок заявила, что сейчас идет безответственная игра российского правительства с населением по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

"Я призываю правительство России и российского президента не играть с жизнями людей", – сказала она.

Бербок также призвала Россию вернуться за стол переговоров. По ее словам, страны Запада ждут РФ, чтобы вместе установить мир и безопасность в Украине.

Она также добавила, что нынешний кризис был развязан Россией и РФ должна сейчас этот кризис решать.

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Марк Сировой

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