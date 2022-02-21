Глава МИД Германии – Путину: Не играйте с жизнями людей на Донбассе
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала президента России Владимира Путина не играть с человеческими жизнями на Донбассе. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе.
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Бербок заявила, что сейчас идет безответственная игра российского правительства с населением по обе стороны линии разграничения на Донбассе.
"Я призываю правительство России и российского президента не играть с жизнями людей", – сказала она.
Бербок также призвала Россию вернуться за стол переговоров. По ее словам, страны Запада ждут РФ, чтобы вместе установить мир и безопасность в Украине.
Она также добавила, что нынешний кризис был развязан Россией и РФ должна сейчас этот кризис решать.
- С конца прошлой недели оккупанты резко усилили обстрелы на Донбассе, Россия запустила волну провокаций и фейков.
- 18 января президент США Джо Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину.
- В ночь с 20 на 21 февраля Байден согласился встретиться с Путиным, если не будет нового вторжения РФ в Украину. Саммит по безопасности предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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