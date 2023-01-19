Глава МИД Израиля посетит Киев – The Times of Israel

Министр иностранных дел Эли Коэн поговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и принял его приглашение посетить Киев. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц Израиля и Украины.

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Коэн станет самым высокопоставленным израильским чиновником, посетившим страну с начала полномасштабного российского вторжения.

Во время телефонного разговора Коэн также пообещал открыть посольство Израиля в Киеве в течение 60 дней.

Отметив использование Россией иранского оружия для атак на Украину, Коэн призвал Киев присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции и призвать Европу объявить это формирование террористической организацией, пишет издание.

В среду Европейский парламент проголосовал за то, чтобы призвать Брюссель включить КСИР в список террористических организаций.

Коэн также пообещал, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, уделяя особое внимание энергетической инфраструктуре, медицинскому оборудованию и водоснабжению.

Кулеба подтвердил факт разговора с главой МИД Израиля.

"Во время нашего первого разговора с Эли Коэном мы обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других сферах", – написал Кулеба.

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Вадим Ребрина

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