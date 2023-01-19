UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Израиля посетит Киев – The Times of Israel

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 20:02
Глава МИД Израиля посетит Киев – The Times of Israel - Фото
Эли Коэн (фото - EPA)

Министр иностранных дел Эли Коэн поговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и принял его приглашение посетить Киев. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц Израиля и Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Коэн станет самым высокопоставленным израильским чиновником, посетившим страну с начала полномасштабного российского вторжения.

Во время телефонного разговора Коэн также пообещал открыть посольство Израиля в Киеве в течение 60 дней.

Отметив использование Россией иранского оружия для атак на Украину, Коэн призвал Киев присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции и призвать Европу объявить это формирование террористической организацией, пишет издание.

В среду Европейский парламент проголосовал за то, чтобы призвать Брюссель включить КСИР в список террористических организаций.

Коэн также пообещал, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, уделяя особое внимание энергетической инфраструктуре, медицинскому оборудованию и водоснабжению.

Кулеба подтвердил факт разговора с главой МИД Израиля.

"Во время нашего первого разговора с Эли Коэном мы обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других сферах", – написал Кулеба.

Читайте также: Украина призвала Израиль отреагировать на антисемитское заявление Лаврова


Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израиль дмитрий кулеба Эли Коэн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 