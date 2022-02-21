Глава МИД Латвии призвал ЕС немедленно запустить процедуру санкций против России

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал немедленно запустить процедуру санкций Евросоюза против России. Об этом он сказал на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 21 февраля, сообщается на сайте МИД Латвии.

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Ринкевич заявил, что обострение Россией ситуации на Донбассе, а также решение Кремля оставить войска РФ в Беларуси после окончания учений "однозначно свидетельствуют о необходимости того, чтобы ЕС начал вводить санкции против России".

Глава МИД Латвии уверен, что ЕС должен немедленно начать активный процесс политической и правовой подготовки к раунду санкций.

Он заявил, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивно-деструктивные действия, и сфера санкций ЕС должна распространяться на Северный поток-2 и финансовый сектор РФ. Латвия также выступает за введение ограничений экспортного контроля в отношении России, чтобы препятствовать поставкам в РФ товаров двойного назначения и высоких технологий, подчеркнул Ринкевич.

Комментируя пребывание войск РФ в Беларуси после завершения учений, Ринкевич отметил, что Беларусь скатывается во все большую зависимость от России, и этот шаг серьезно подрывает суверенитет Беларуси.

В своем Twitter Ринкевич сообщил, что главы МИД стран Балтии посетят Украину 23-25 февраля, чтобы выразить свою поддержку.

В Офисе президента Украины заявили, что хотят превентивных санкций против России. По словам Зеленского, если РФ пойдет на широкомасштабное вторжение, для санкций будет уже поздно, поэтому их нужно вводить сейчас.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Он напомнил о санкциях, которые будут введены против России в случае вторжения – сказал, что санкции Штатов и ЕС могут отличаться, но речь, скорее, о том, что будут добавляться новые ограничения, а не "минусоваться" запланированные.

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Оксана Житнюк

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