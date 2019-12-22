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Глава МИД перечислил преимущества поездок в РФ по загранпаспорту

Глава МИД перечислил преимущества поездок в РФ по загранпаспорту - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
22.12.2019, 08:35

По словам Вадима Пристайко, поездки в Россию по заграничному паспорту дают "дополнительные гарантии"

Поездки в Россию по заграничному паспорту позволят ускорить пересечение границы, уменьшит очередь на границе, облегчит работу украинским консулам и сделает "путешествие надежнее". Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой „книжечки“ - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал он. 

Также Пристайко добавил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не уйти от ответственности в РФ тем, кто задолжал по алиментам, нарушив украинское законодательство. 

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем", - заявил министр.

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загранпаспорт вадим пристайко
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