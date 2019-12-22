Глава МИД перечислил преимущества поездок в РФ по загранпаспорту

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Поездки в Россию по заграничному паспорту позволят ускорить пересечение границы, уменьшит очередь на границе, облегчит работу украинским консулам и сделает "путешествие надежнее". Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой „книжечки“ - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал он.

Также Пристайко добавил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не уйти от ответственности в РФ тем, кто задолжал по алиментам, нарушив украинское законодательство.

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем", - заявил министр.

С 1 марта выехать в Россию можно будет только с загранпаспортом.

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