В Польше высказались, стоит ли продлевать санкции против России

Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что ЕС продлит санкции против страны-агрессора России на полгода. Об этом шла речь на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Polskie Radio 24.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода", - отметил Чапутович.

Он подчеркнул, что считает Россию стороной, прибегшей к агрессии.

"И Россия должна выйти из Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом", - сказал глава МИД Польши.