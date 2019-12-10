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В Польше высказались, стоит ли продлевать санкции против России

В Польше высказались, стоит ли продлевать санкции против России - Фото
Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)
10.12.2019, 10:10

Яцек Чапутович﻿ подчеркнул, что Россия должна выйти из временно оккупированного Донбасса и реализовать минские договоренности

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что ЕС продлит санкции против страны-агрессора России на полгода. Об этом шла речь на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Polskie Radio 24.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода", - отметил Чапутович.

Он подчеркнул, что считает Россию стороной, прибегшей к агрессии.

"И Россия должна выйти из Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом", - сказал глава МИД Польши.

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Яцек Чапутович Россия санкции война Донбасс польша минск
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