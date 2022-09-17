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Глава МИД Польши подозревает Германию в умышленном промедлении с помощью Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 12:25
Глава МИД Польши подозревает Германию в умышленном промедлении с помощью Украины - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подозревает, что Германия намеренно затягивает с помощью Украины, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с Россией. Об этом он сказал в интервью I.pl.

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"Масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют черты умышленного промедления. Как если бы намерение состояло в том, чтобы независимо от результата этой войны немецко-российские отношения пострадали как можно меньше", – сказал дипломат.

Он добавил, что Польша, напротив, рассматривает Россию как угрозу, поэтому оказывает Украине беспрецедентную помощь.

"Мы убеждены, что победа Украины если не сломает российский империализм, то, по крайней мере, отодвинут его от нас и тем самым укрепит нашу безопасность и принесет мир в Европе", – сказал Рау.

Министр признал, что Европа закрыла глаза на вспыхнувший после оккупации Крыма имперский пыл России, подтолкнув тем самым Путина к новой агрессии.

"Вместо реакции было принято решение построить еще одну ветку газопровода Северный поток. Это, безусловно, один из факторов, побудивших Россию продолжать политику агрессии и завоеваний. Поэтому на этот раз необходимо сделать все возможное, чтобы не совершить ту же ошибку и сделать так, чтобы каждый гражданин России увидел, что когда его страна нападает на соседей, это будет иметь последствия для него лично", – подчеркнул Рау.

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Андрій Водяний
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Россия Германия польша военная помощь Збигнев Рау
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