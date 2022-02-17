Глава МИД Великобритании прилетела в Киев
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Киев. Об этом сообщила посол Британии Мелинда Симмонс в Twitter и опубликована фото британского борта.
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Трасс прилетела в Украину на военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III около 13:40.
Вчера пресс-служба Кабмина сообщала, что 17 февраля Трасс совершит свой первый визит в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.
Они проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, а также по практической поддержке Украины со стороны Британии в укреплении обороноспособности Украины. Ожидается, что после переговоров пройдет совместная пресс-конференция Трасс и Кулебы.
Сегодня в в Twitter Трасс заявила, что российские фейки о якобы аномальной военной деятельности Украины на Донбассе – это вопиющая попытка Кремля сфабриковать предлоги для нового вторжения. По словам Трасс, это "прямо из кремлевской методички".
Трасс заявила, что Британия продолжает осуждать российскую дезинформационную кампанию.
- Сегодня оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, есть трое пострадавших среди гражданских.
- Президент Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" сегодняшние обстрелы.
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