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Глава МИД Великобритании прилетела в Киев

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17.02.2022, 15:19
Глава МИД Великобритании прилетела в Киев - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Киев. Об этом сообщила посол Британии Мелинда Симмонс в Twitter и опубликована фото британского борта.

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Трасс прилетела в Украину на военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III около 13:40.

Британский борт (Фото – Мелинда Симмонс)

Вчера пресс-служба Кабмина сообщала, что 17 февраля Трасс совершит свой первый визит в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Они проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, а также по практической поддержке Украины со стороны Британии в укреплении обороноспособности Украины. Ожидается, что после переговоров пройдет совместная пресс-конференция Трасс и Кулебы.

Сегодня в в Twitter Трасс заявила, что российские фейки о якобы аномальной военной деятельности Украины на Донбассе – это вопиющая попытка Кремля сфабриковать предлоги для нового вторжения. По словам Трасс, это "прямо из кремлевской методички".

Трасс заявила, что Британия продолжает осуждать российскую дезинформационную кампанию.

Глава МИД Великобритании прилетела в Киев

Читайте также: Глава МИД Британии – об угрозе вторжения России: Это проверка нашей храбрости

Оксана Житнюк
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