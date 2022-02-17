Глава МИД Великобритании прилетела в Киев

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Киев. Об этом сообщила посол Британии Мелинда Симмонс в Twitter и опубликована фото британского борта.

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Трасс прилетела в Украину на военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III около 13:40.

Вчера пресс-служба Кабмина сообщала, что 17 февраля Трасс совершит свой первый визит в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Они проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, а также по практической поддержке Украины со стороны Британии в укреплении обороноспособности Украины. Ожидается, что после переговоров пройдет совместная пресс-конференция Трасс и Кулебы.

Сегодня в в Twitter Трасс заявила, что российские фейки о якобы аномальной военной деятельности Украины на Донбассе – это вопиющая попытка Кремля сфабриковать предлоги для нового вторжения. По словам Трасс, это "прямо из кремлевской методички".

Трасс заявила, что Британия продолжает осуждать российскую дезинформационную кампанию.

Сегодня оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, есть трое пострадавших среди гражданских.

Президент Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" сегодняшние обстрелы.

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Оксана Житнюк

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