Глава МИД Британии – об угрозе вторжения России: Это проверка нашей храбрости

Ситуация с угрозой нового вторжения России в Украину является для стран Запада проверкой храбрости и лакмусовой бумажкой. Об этом написала в колонке для The Telegraph министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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"Это проверка нашей храбрости. Мы знаем, что у России есть силы и средства, чтобы начать вторжение в любой момент. Мы полны решимости использовать нашу разведку, чтобы лишить Москву элемента стратегической неожиданности", – написала она.

По словам Трасс, Россия уважает только силу, поэтому Британия будет поддерживать решительный ответ вместе с союзниками по НАТО, включая США.

"Это лакмусовая бумажка для свободных демократий. Мы должны противостоять и обезвредить российскую агрессию сейчас. Если мы этого не сделаем, это придаст смелости не только Кремлю, но и агрессорам, авторитаристам и автократам по всему миру", – заявила глава Форин-офиса.

Она отметила, что не должно вводить в заблуждение заявление РФ об отводе части войск от границ Украины. По ее словам, пока нет никаких признаков замедления российского военного наращивания.

При этом Трасс заявила, что широкомасштабный конфликт ни в коем случае не является неизбежным. "У Кремля еще есть время отступить от пропасти и выбрать другой путь через дипломатию", – написала она.

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Марк Сировой

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