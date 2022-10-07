Глава Минобороны Чехии выразила отношение к Путину посредством футболки с надписью: фото

7 октября министр обороны Чехии Яна Чернохова опубликовала в Twitter фото, на котором она одета в футболку с нецензурной надписью, посвященной российскому диктатору Владимиру Путину.

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"Благодарю своих друзей из коллекции "Подарок Путину" за подарок для меня. Когда мне еще надеть их футболку, как не 7 октября, и выразить свою гражданскую позицию по отношению к одному из величайших преступников нашей эпохи. Мы скоро победим", – написала Чорнохова в комментарии к фото.

Футболка, которую надела министр обороны Чехии, украшена надписью F**K YOU PUTIN.

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5 октября правительство Чехии одобрило дальнейшее предоставление помощи Украине для противостояния вторжению России. В новые поставки, в частности, войдет тяжелая техника.

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Наталія Медведєва

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