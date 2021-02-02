Глава Минюста: Новое украинское правописание еще не отменено, учитесь спокойно

Новое украинское правописание еще не отменено, так Минюст обжалует решение Окружного админсуда Киева о его отмене. Об этом написал в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Решение (ОАСК, – ред.) не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу. До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина остается в силе. То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе", – заявил он.

Глава Минюста призвал "учиться спокойно и не обращать внимания на судебные баталии". По его словам, как минимум до ЗНО (внешнего независимого оценивания) этого года правописание будет действовать.

Малюська добавил, что Минюст пока не получил судебного решения ОАСК – и еще не знает аргументации суда. Министр предположил, что "особой зрады" не произошло, и суд, скорее всего, отменил правописание из-за нарушения правительством процедуры при его принятии в 2019-м.

"Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться – его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам госязыка, если этот орган сочтет это целесообразным", – добавил министр.

28 января ОАСК отменил постановление Кабмина № 437, которым была утверждена новая редакция украинского правописания.

В Минюсте назвали решение ОАСК незаконным и заявили, что обжалуют его.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.