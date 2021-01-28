Минюст обжалует отмену новой редакции украинского правописания

Министерство юстиции считает незаконным решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления Кабмина о введении новой редакции украинского правописания и собирается обжаловать его. Об этом заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба ведомства.

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Коломиец подтвердила, что ОАСК действительно принял такое решение.

"В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", – сказала она.

Замминистра отметила, что на подачу апелляции у правительства есть 30 дней.

6 июня 2019 года мать школьницы Юлии Пиргас в ее интересах подала в суд на Кабмин за изменения в украинском правописании.

Позже это дело объединили с аналогичным иском от общественной организации Правовое государство. По данным Prosud, глава этой организации, адвокат Ростислав Кравец фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, где его Правовое государство используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк. По информации журналиста Олега Новикова, Кравец получил подозрение по делу о попытке захвата судьями ОАСК государственной власти.

Сегодня Окружной адмнистративный суд Киева отменил постановление Кабмина № 437, которым была утверждена новая редакция украинского правописания.

Вадим Ребрина

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