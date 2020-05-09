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Глава МОЗ Степанов сказал, сколько времени ему нужно на реализацию медреформы

Глава МОЗ Степанов сказал, сколько времени ему нужно на реализацию медреформы - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
09.05.2020, 23:45

Министр отметил, что реформа медицинской отрасли - "одна из самых тяжелых реформ, которые вообще осуществляются в мире"

Реформирование медицинской системы в Украине можно провести за три года. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью Укринформу.

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Министр отметил, что реформа медицинской отрасли - "одна из самых тяжелых реформ, которые вообще осуществляются в мире".

На вопрос, в какие сроки он готов провести реформу в Украине, Степанов ответил: "Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года. Не менее трех лет - чтобы четко все организовать, и система эффективно заработала".

  • 6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министр здравоохранения Уляна Супрун.
  • 11 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены.
  • 4 мая президент обратился к главе Степанову и другим ответственным чиновникам с призывом предложить пути решения проблем, которые могут возникнуть, по мнению президента, в ходе реализации второго этапа медицинской реформы. 
Вадим Ребрина
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