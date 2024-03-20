Глава МВД Молдовы: Видео подрыва вертолета в Приднестровье – монтаж

Фото: российские СМИ

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос заявил, что взрыва вертолета на военной базе в оккупированном Россией Тирасполе не было, а распространяемое пропагандистами видео о якобы атаке беспилотника – монтаж. Об этом он рассказал в интервью изданию Ziarul de Gardă.

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По словам главы правоохранительного ведомства, распространенные 17 марта кадры о якобы прилете неизвестного беспилотника по воинской части в ПМР, в частности по вертолету, были смонтированы. Видео, как он указал, распространялось с целью "вызвать нестабильность среди граждан".

"Это было частью кампании дезинформации, направленной на то, чтобы посеять панику и страх среди граждан. Это видеомонтаж, никакого взрыва не было. Специалисты расскажут об этом более подробно", – заявил Эфрос.