Глава МВС Молдови: Відео підриву гелікоптера в Придністров’ї – монтаж

Фото: російські ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що вибуху гелікоптера на військовій базі в окупованому Росією Тирасполі не було, а поширюване пропагандистами відео про нібито атаку безпілотника – монтаж. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Ziarul de Gardă.

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За словами глави правоохоронного відомства, розповсюджені 17 березня кадри про нібито приліт невідомого безпілотника по військовій частині у ПМР, зокрема по вертольоту, були змонтовані. Відео, як він зазначив, поширювалося з метою "викликати нестабільність серед громадян".

"Це було частиною кампанії дезінформації, спрямованої на те, щоб посіяти паніку та страх серед громадян. Це відеомонтаж, жодного вибуху не було. Фахівці розкажуть про це більш детально", – заявив Ефрос.