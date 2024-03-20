Глава МВС Молдови: Відео підриву гелікоптера в Придністров’ї – монтаж
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що вибуху гелікоптера на військовій базі в окупованому Росією Тирасполі не було, а поширюване пропагандистами відео про нібито атаку безпілотника – монтаж. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Ziarul de Gardă.
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За словами глави правоохоронного відомства, розповсюджені 17 березня кадри про нібито приліт невідомого безпілотника по військовій частині у ПМР, зокрема по вертольоту, були змонтовані. Відео, як він зазначив, поширювалося з метою "викликати нестабільність серед громадян".
"Це було частиною кампанії дезінформації, спрямованої на те, щоб посіяти паніку та страх серед громадян. Це відеомонтаж, жодного вибуху не було. Фахівці розкажуть про це більш детально", – заявив Ефрос.
- 17 березня російські пропагандистські ресурси писали, що невідомий дрон-камікадзе вдарив по військовій базі в Тирасполі у тимчасово окупованому Росією молдовському Придністров'ї.
- Пропагандисти зазначали, що нібито після прильоту безпілотника у військовій частині були вибух та пожежа, а також оприлюднили відео, на якому горить гелікоптер.
- Влада Молдови тоді заявила, що атаки не було, а ці повідомлення – це спроба навести страх і паніку.
- Представник ГУР Юсов у коментарі Суспільному розповів, що атака дроном військової частини у Придністров'ї – це "російська провокація".