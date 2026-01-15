"Пока что единственный". Глава МВД назвал основного кандидата на руководителя Госпогранслужбы
По состоянию на сейчас временно исполняющий обязанности главы Госпогранслужбы Валерий Вавринюк является единственным кандидатом на то, чтобы возглавить ведомство на постоянной основе. Об этом в ответ на вопрос LIGA.net сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Пока что Вавринюк остается единственным кандидатом на должность главы ГПСУ. Нужно еще немного времени, чтобы принять окончательное решение. Может, до месяца. Проанализируем, как ему удается справляться с задачами такого уровня", – сказал он.
По словам чиновника, пока результаты Вавриненко на должности являются положительными.
Клименко отметил, что в.и.о. руководителя пограничников имеет "понимание системной работы" и боевой опыт.
Однако, признал глава МВД, в любом случае конечное решение будет за президентом Владимиром Зеленским.
На сайте ГПСУ указано, что Вавринюк участвовал в боевых действиях на востоке Украины, был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и знаком отличия президента "За участие в антитеррористической операции". Имеет звание генерал-майора.
- Вавринюк занимает должность первого заместителя главы ГПСУ с октября 2025 года. 4 января президент Зеленский назначил его временным главой ведомства, а взамен уволил бывшего руководителя службы Дейнеко.
