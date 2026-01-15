"Поки що єдиний". Глава МВС назвав основного кандидата на очільника Держприкордонслужби

Клименко заявив, що для ухвалення рішення щодо нового керівника ДПСУ може знадобитися до місяця часу

Валерій Вавринюк (Фото: ДПСУ)

Станом на зараз тимчасовий виконувач обов'язків глави Держприкордонної служби Валерій Вавринюк є єдиним кандидатом на те, щоб очолити відомство на постійній основі. Про це у відповідь на запитання LIGA.net повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Поки що Вавринюк залишається єдиним кандидатом на посаду голови ДПСУ. Потрібно ще трохи часу, щоб прийняти остаточне рішення. Може, до місяця. Проаналізуємо, як йому вдається справлятися із задачами такого рівня", – сказав він.

За словами чиновника, поки що результати Вавриненка на посаді є позитивними.

Клименко зауважив, що т.в.о. керівника прикордонників має "розуміння системної роботи" та бойовий досвід.

Однак, визнав глава МВС, у будь-якому разі кінцеве рішення буде за президентом Володимиром Зеленським.

На сайті ДПСУ вказано, що Вавринюк брав участь у бойових діях на сході України, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою президента "За участь в антитерористичній операції". Має звання генерал-майора.