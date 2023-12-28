Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Максимально привлечены к Силам обороны

Иван Выговский заявил, что сейчас в штате Нацполиции насчитывается не 250 000, а 120 000 полицейских

Иван Выговский (Фото: Полиция Киева)

Глава Национальной полиции Иван Выговский, комментируя предложения мобилизовать 100 000 правоохранителей, заявил в интервью Українським новинам, что они и так уже "максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны".

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"Что касается предложения мобилизовать 100 000 полицейских, могу сказать, что мы уже максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны", – сказал он.

По словам Выговского, те правоохранители, которые могли и хотели уйти на фронт, ушли. Он пояснил, что Нацполиция "не может переводить людей в ВСУ", как, например, СБУ.

"СБУ может, потому что они военнослужащие. У нас же специальные звания, и мы не можем переводить. У нас только один алгоритм – это увольнение. Кто хотел воевать также имел возможность присоединиться к бригаде "Лють"", – рассказал глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что полицейские с офицерским званием, например, переходят в ВСУ – идут туда рядовыми, если они не служили в армии или не учились на военной кафедре. За теми полицейскими, кто служит в "Люти", сохраняется звание и место, с которого они пошли воевать.

Предложение мобилизовать 100 000 стражей порядка 11 декабря предложил политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий. Он спросил: "Действительно ли нам нужно 250 000 правоохранителей в тылу?"

Выговский заявил, что сейчас в штате Нацполиции насчитывается не 250 000, а 120 000 полицейских.

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