Мобілізація. Нардеп від СН з оборонного комітету: Потрібні скоріше підходи пряника, а не батога

Чернєв заявив, що для українців важливо, щоб їх "не заганяли, а пропонували", коментуючи законопроєкт про мобілізацію

Єгор Чернєв (Фото: Єгор Чернєв/Facebook)

Народний депутат від Слуги народу та заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що у питанні мобілізації потрібні "підходи пряника". Про це він повідомив у подкасті Української правди.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, для мобілізації 450 000-500 000 необхідна зміна підходів у призові.

Він зазначив, що побачив у законопроєкті про мобілізацію "деякі спірні моменти".

"Є позитивні моменти, наприклад, щодо демобілізації. Є відверто, мені здається, драконівські, до яких можна все-таки по-іншому підходити. Ми все ж таки нація козацька і для нас важлива свобода, для нас важливо, щоб нас не заганяли, а пропонували", — сказав Чернєв.

Парламентарій заявив, що у питанні мобілізації має бути рівність усіх громадян.

"І саме тому мені здається, що потрібні скоріше підходи пряника, ніж батога, умовно кажучи. Це можуть бути великі соціальні виплати або привілеї – знову ж таки рекрутинг, а не мобілізація", — підкреслив політик.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

Читайте також: Залужний про мобілізацію 500 000 українців: Командування запиту на певну кількість не робило